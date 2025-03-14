1

Соболенко о матче против Киз: «Очень рада этой возможности реванша»

Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал в Индиан-Уэллс.

В четвертьфинале она обыграла Людмилу Самсонову и теперь поборется с Мэдисон Киз, которой уступила в титульном матче на Australian Open.

– Можешь описать свое состояние, когда ты играешь против Людмилы?

– Да какое состояние (улыбается) – состояние готовности к борьбе и к очень быстрому теннису. Еще сегодня такие условия были, я думаю, не самые лучшие для меня и для нее. Просто был вопрос, кто быстрее адаптируется к ветру. И сегодня я сделала это немножечко лучше, поэтому, конечно же, очень рада ее обыграть. Всегда непростые матчи против Люды.

Она очень агрессивный игрок, игрок момента, если у нее прямо сядет все, то нужно очень постараться, чтобы обратно направить это давление. Но может как сесть, так и не сесть, поэтому каждый раз непонятно, чего ожидать от матча против него, и постоянно настраиваешься на то, что надо будет очень быстро реагировать и фокусироваться в каждом розыгрыше.

– На пресс-конференции сейчас все тебя спрашивали про Мэдисон, но, по сути, ты должна играть от себя, да? Ты всегда это делаешь. Как абстрагироваться от всего этого, независимо от того, кто на другой стороне корта?

– В любом случае, конечно, надо на себя настраиваться, но и знание соперника тоже помогает быть постоянно в фокусе и понимать происходящее. Но я, на самом деле, очень рада этому матчу, этой возможности реванша. Надеюсь, что меня все получится, – сказала Соболенко в интервью «Больше!».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoАрина Соболенко
logoЛюдмила Самсонова
logoМэдисон Киз
logoAustralian Open
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Медведев о победе над Фисом: «Я играл на 10 из 10. Не нервничал даже в третьем сете, когда он вел с брейком»
3сегодня, 09:34
Мирра Андреева: «Каждую победу чуть-чуть отмечаем вместе с мамой»
6сегодня, 08:02
В полуфинале «Мастерса» впервые будет три игрока, родившихся в 2000-е
15сегодня, 07:08
Алькарас о 4 подряд полуфиналах в Индиан-Уэллс: «Может, мне стоит купить здесь дом?»
2сегодня, 06:43Фото
Алькарас четвертый год подряд вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс
7сегодня, 06:29
Индиан-Уэллс (ATP). Алькарас, Медведев, Руне, Дрэйпер вышли в полуфинал
187сегодня, 06:07
Дрэйпер впервые вышел в полуфинал «Мастерса»
1сегодня, 02:00
Шнайдер и Пирс проиграли в 1/2 финала в миксте в Индиан-Уэллс
сегодня, 01:52
Соболенко сыграет с Киз в полуфинале в Индиан-Уэллс
5сегодня, 01:39
Индиан-Уэллс (WTA). Мирра Андреева, Швентек, Соболенко, Киз вышли в полуфинал
235сегодня, 01:34
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15