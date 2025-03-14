Соболенко о матче против Киз: «Очень рада этой возможности реванша»

Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал в Индиан-Уэллс.

В четвертьфинале она обыграла Людмилу Самсонову и теперь поборется с Мэдисон Киз, которой уступила в титульном матче на Australian Open.

– Можешь описать свое состояние, когда ты играешь против Людмилы?

– Да какое состояние (улыбается) – состояние готовности к борьбе и к очень быстрому теннису. Еще сегодня такие условия были, я думаю, не самые лучшие для меня и для нее. Просто был вопрос, кто быстрее адаптируется к ветру. И сегодня я сделала это немножечко лучше, поэтому, конечно же, очень рада ее обыграть. Всегда непростые матчи против Люды.

Она очень агрессивный игрок, игрок момента, если у нее прямо сядет все, то нужно очень постараться, чтобы обратно направить это давление. Но может как сесть, так и не сесть, поэтому каждый раз непонятно, чего ожидать от матча против него, и постоянно настраиваешься на то, что надо будет очень быстро реагировать и фокусироваться в каждом розыгрыше.

– На пресс-конференции сейчас все тебя спрашивали про Мэдисон, но, по сути, ты должна играть от себя, да? Ты всегда это делаешь. Как абстрагироваться от всего этого, независимо от того, кто на другой стороне корта?

– В любом случае, конечно, надо на себя настраиваться, но и знание соперника тоже помогает быть постоянно в фокусе и понимать происходящее. Но я, на самом деле, очень рада этому матчу, этой возможности реванша. Надеюсь, что меня все получится, – сказала Соболенко в интервью «Больше!».