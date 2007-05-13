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    21-летний Зверев стал первым игроком не из «Большой четверки» с тремя «Мастерс»-титулами

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей видео ATP Mutua Madrid Open Доминик Тим статистика Александр Зверев Теннис

    21-летний Саша Зверев, в финале турнира в Мадриде обыгравший Доминика Тима 6:4, 6:4, завоевал восьмой титул ATP, второй в сезоне и подряд и третий – серии «Мастерс».

    Зверев стал пятым действующим игроком с тремя титулами «Мастерсов» после Рафаэля Надаля (31), Новака Джоковича (30), Роджера Федерера (27) и Энди Маррея (14).

    Третий номер рейтинга ATP за неделю не проиграл ни одного сета и ни разу не отдал подачу, а в финале в его геймах не было ни одного брейк-пойнта. 

    Примечательно, что на турнирах «Большого шлема» Зверев только однажды дошел до четвертого круга и ни разу не обыграл соперника из топ-50.

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