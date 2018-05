21-летний Зверев стал первым игроком не из «Большой четверки» с тремя «Мастерс»-титулами

21-летний Саша Зверев, в финале турнира в Мадриде обыгравший Доминика Тима 6:4, 6:4, завоевал восьмой титул ATP, второй в сезоне и подряд и третий – серии «Мастерс».

Зверев стал пятым действующим игроком с тремя титулами «Мастерсов» после Рафаэля Надаля (31), Новака Джоковича (30), Роджера Федерера (27) и Энди Маррея (14).

Третий номер рейтинга ATP за неделю не проиграл ни одного сета и ни разу не отдал подачу, а в финале в его геймах не было ни одного брейк-пойнта.

A third Masters 1000 title!



Sascha Zverev flawless to defeat Dominic Thiem in Madrid 6-4 6-4.#MMOPEN pic.twitter.com/Z6UhRrAZtp