Федерер вошел в число 100 самых влиятельных людей мира Time

Журнал Time представил свой ежегодный список из ста самых влиятельных людей мира.

Хедлайнером раздела «Титаны» стал чемпион Australian Open Роджер Федерер, в Мельбурне выигравший свой 20-й титул «Большого шлема» и позднее впервые с 2012-го вернувшийся на вершину мирового рейтинга.

36-летний швейцарец также стал героем одного из вариантов обложки нового номера Time (на других – Николь Кидман, Дженнифер Лопес и другие).

Традиционную для всех героев сотни характеристику Федереру написал Билл Гейтс.

Из спортсменов в список также вошли Хлоя Ким (сноуборд), Джейджей Уотт (американский футбол), Адам Риппон (фигурное катание), Кевин Дюрэнт (баскетбол) и Вират Кохли (крикет).

Федерер уже попадал в список Time в 2010-м вместе с Ким Клийстерс и Сереной Уильямс. В 2013-м в сотне была Ли На.

.@BillGates: “@Rogerfederer knows that effective philanthropy, like great tennis, requires discipline and time» #TIME100 https://t.co/dSCGCiPufw pic.twitter.com/08CmCY4xbL