Сок впервые выиграл «Мастерс» и последним квалифицировался на итоговый турнир

22-я ракетка мира Джек Сок, в Париже выигравший свой первый титул серии «Мастерс», гарантировал себе дебют в Топ-10 и на итоговом турнире ATP через неделю.

В финале Rolex Paris Masters Сок обыграл Филипа Краиновича (Q) 5:7, 6:4, 6:1.

A stunning run from @JackSock concludes with his first Masters 1000 title and a spot in the Top 10. 👏💪#RolexPMasters pic.twitter.com/xAumSX7phn — Tennis TV (@TennisTV) 5 ноября 2017 г.

25-летний Сок, с августа по октябрь не выигравший ни одного матча, в Гонке в Лондон обойдет полуфиналиста US Open Пабло Каррено-Бусту и станет последним участником Nitto ATP World Tour Finals после Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Александра Зверева, Доминика Тима, Марина Чилича, Григора Димитрова и Давида Гоффена.

Кроме того, уроженец Небраски Сок стал первым за 107 крупнейших мужских турниров («Шлемы», «Мастерсы», итоговые) чемпионом не из Европы. Последний раз один из этих титулов выигрывал неевропеец в Майами-2010, когда чемпионом стал соотечественник Сока Энди Роддик.