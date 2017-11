Сок впервые выиграл «Мастерс» и последним квалифицировался на итоговый турнир

22-я ракетка мира Джек Сок, в Париже выигравший свой первый титул серии «Мастерс», гарантировал себе дебют в Топ-10 и на итоговом турнире ATP через неделю.

В финале Rolex Paris Masters Сок обыграл Филипа Краиновича (Q) 5:7, 6:4, 6:1.

A stunning run from @JackSock concludes with his first Masters 1000 title and a spot in the Top 10. 👏💪#RolexPMasters pic.twitter.com/xAumSX7phn