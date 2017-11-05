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    Сок впервые выиграл «Мастерс» и последним квалифицировался на итоговый турнир

    Теги видео ATP Филип Краинович Rolex Paris Masters Nitto ATP World Tour Finals Джек Сок Пабло Каррено-Буста

    22-я ракетка мира Джек Сок, в Париже выигравший свой первый титул серии «Мастерс», гарантировал себе дебют в Топ-10 и на итоговом турнире ATP через неделю.

    В финале Rolex Paris Masters Сок обыграл Филипа Краиновича (Q) 5:7, 6:4, 6:1.

    25-летний Сок, с августа по октябрь не выигравший ни одного матча, в Гонке в Лондон обойдет полуфиналиста US Open Пабло Каррено-Бусту и станет последним участником Nitto ATP World Tour Finals после Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Александра Зверева, Доминика Тима, Марина Чилича, Григора Димитрова и Давида Гоффена.

    Кроме того, уроженец Небраски Сок стал первым за 107 крупнейших мужских турниров («Шлемы», «Мастерсы», итоговые) чемпионом не из Европы. Последний раз один из этих титулов выигрывал неевропеец в Майами-2010, когда чемпионом стал соотечественник Сока Энди Роддик.

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