«Искусственный интеллект отобрал у меня работу». На «Уимблдоне» протестуют против замены линейных судей на электронную систему
На «Уимблдоне» протестуют против введения системы электронного судейства.
Два человека в форме линейных судей ходят с транспарантами, на которых написано: «Искусственный интеллект отобрал у меня работу», «Не позволяйте машинам решать удары», «Гейм, сет, матч, искусственный интеллект», «Не отодвигайте людей на задний план».
В этом году «Уимблдон» впервые заменил линейных судей электронной системой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @footfaulttennis
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