«Искусственный интеллект отобрал у меня работу». На «Уимблдоне» протестуют против замены линейных судей на электронную систему

На «Уимблдоне» протестуют против введения системы электронного судейства.

Два человека в форме линейных судей ходят с транспарантами, на которых написано: «Искусственный интеллект отобрал у меня работу», «Не позволяйте машинам решать удары», «Гейм, сет, матч, искусственный интеллект», «Не отодвигайте людей на задний план».

В этом году «Уимблдон» впервые заменил линейных судей электронной системой.