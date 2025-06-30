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Двукратная финалистка «Уимблдона» Жабер снялась по ходу 1-го круга. Она плакала во время медперерыва

59-я ракетка мира Онс Жабер снялась с матча первого круга «Уимблдона».

Туниска играла с Викторией Томовой – 6:7(5), 0:2, отказ. На тай-брейке она вела 5:3.

В первом сете при счете 2:3 Жабер взяла медицинский перерыв. Во время него она плакала.

Жабер играла в финале «Уимблдона» в 2022-м и 2023-м. В прошлом году она дошла до третьего круга.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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