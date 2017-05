Петра Квитова, восстановившаяся от ножевого ранения: «Свою главную битву я уже выиграла»

Двукратная чемпионка «Уимблдона» Петра Квитова, вчера подтвердившая свое участие в «Ролан Гаррос», рассказала о восстановлении после ножевого ранения и том, как на нее повлияло перенесенное в конце года нападение.

«Никто не знал, наступит ли вообще этот день. Так что я очень рада быть здесь, для меня это исполнение мечты – то, что я в сетке турнира и снова буду играть. Конечно, было непросто, но я рада, что справилась и могу снова играть.

Рука еще не полностью восстановилась, и надо еще посмотреть, как все пойдет, но вообще мало кто верил, что я снова смогу играть. Поэтому для меня это уже большая радость. Свою главную битву я уже выиграла.

Хорошо, что я люблю новые испытания. Это, конечно, было самое большое. Я осталась жива и сохранила все пальцы и вот теперь даже могу дальше играть в теннис и быть здесь, в сетке турнира.

С нетерпением жду выхода на корт. Когда я видела какие-то отрывки матчей по телевизору, пока восстанавливалась, это мне не доставляло никакого удовольствия. Я остро ощущала, что у меня отобрали теннис против моей воли. Что я не могла заниматься любимым делом. Так что сейчас я очень счастлива, что могу снова делать это.

Первые несколько дней я плохо спала, но я никогда не была одна. Со мной всегда были родные, и тренеры, и друзья, за что я им очень благодарна. Они потрясающие, и мне очень повезло, что они у меня есть.

Кошмары мне не снятся. Поначалу разве что было очень странно выходить в город или еще куда. Я постоянно озиралась и следила за незнакомцами. Но со временем стало лучше. Хотя я так и осталась более внимательна ко всему, что происходит вокруг.

Плюс, я смотрю на жизнь немного под другим углом. Получаю удовольствие от всего. Когда не попадаю мячом в корт, не плачу. (Смеется.) Даже просто хорошая погода меня радует. Могу выйти на улицу, где светит солнце, и подумать: «Какая красота-то». Раньше такого не было.

Играть надо было где-то начать. Я понимаю, что это «Шлем», но, по моим нынешним ощущениям, не это главное. Это нечто большее, чем важный турнир. И когда я выйду на корт, это будет совершенно новый опыт для меня.

Я на все смотрю как на опыт. Сидеть дома и две недели просто тренироваться, зная, что я могла бы попробовать выступить тут, я была не готова. Я вообще больше люблю играть матчи, чем тренироваться. Поэтому я здесь и, конечно, сделаю все, что в моих силах, но воспринимать это все буду немного по-другому».

В первом круге «Ролан Гаррос» Квитова (15) сыграет с №86 WTA Джулией Боусрэп.

«I have already won my biggest fight» @Petra_Kvitova is all smiles and here to play at #RG17 pic.twitter.com/bG9DLlul39