Благотворительный матч Федерера и Изнера собрал более 2 миллионов долларов

Роджер Федерер и Джон Изнер в субботу в Сиэттле провели благотворительный «Матч для Африки-4», закончившийся со счетом 6:4, 7:6 в пользу швейцарца.

Доходы от матча составили более 2 000 000 долларов и будут направлены в благотворительный фонд Федерера.

Помимо одиночного матча Федерер и Изнер провели парную встречу из одного сета, в которой швейцарец объединился с основателем Microsoft Биллом Гейтсом, а американец – с гитаристом Pearl Jam Майком Маккреди.

