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    Благотворительный матч Федерера и Изнера собрал более 2 миллионов долларов

    Теги Роджер Федерер видео фото ATP Джон Изнер

    Роджер Федерер и Джон Изнер в субботу в Сиэттле провели благотворительный «Матч для Африки-4», закончившийся со счетом 6:4, 7:6 в пользу швейцарца.

    Доходы от матча составили более 2 000 000 долларов и будут направлены в благотворительный фонд Федерера.

    Помимо одиночного матча Федерер и Изнер провели парную встречу из одного сета, в которой швейцарец объединился с основателем Microsoft Биллом Гейтсом, а американец – с гитаристом Pearl Jam Майком Маккреди.

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