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    Федерер и Билл Гейтс проведут благотворительный матч в США

    Теги Роджер Федерер видео Джон Изнер

    Чемпион Australan Open и обладатель «Солнечного дубля» Роджер Федерер в конце месяца в Сиэттле проведет благотворительный матч в пользу своего детского фонда – The Match for Africa 4.

    В программе мероприятия, которое пройдет 29 апреля при поддержке Starbucks, Rolex, Microsoft и Nike, – одиночный матч Федерера с Джоном Изнером и парная встреча Федерера и основателя Microsoft Билла Гейтса (в проморолике ниже) с Изнером и «партнером-знаменитостью», который будет объявлен позднее.

    Напомним, благотворительный фонд Roger Federer Foundation занимается детскими образовательными проектами в Африке. Ранее «Матчи для Африки» Федерер проводил с Рафаэлем Надалем (2010) и Стэном Вавринкой (2014), а на следующую неделю в Цюрихе запланирован еще один – с Энди Марреем.

    Добавим также, после победы на «Мастерсе» в Майами 35-летний швейцарец сообщил, что на европейском грунте планирует сыграть только «Ролан Гаррос».

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