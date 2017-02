Шарапова тренируется в академии Боллетьери

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, отбывающая 15-месячную дисквалификацию за мельдоний, тренируется во Флориде в академии Ника Боллетьери. Именно там теннисистка тренировалась, будучи подростком.

Шарапова вернется в тур в апреле на турнире в Штутгарте.

Maria Sharapova back on court at @IMGTennis this afternoon, under the watchful eyes of @sventennis & Nick Bollettieri. pic.twitter.com/st916o9Qef