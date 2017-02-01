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    Мария Шарапова: «Хотела бы чаще приезжать в Россию, но это очень тяжело»

    Теги Мария Шарапова травмы сборная России WTA Рио-2016 Олимпийский теннисный турнир

    Мария Шарапова, в среду выполнявшая коммерческие обязательства в Москве, рассказала об ощущениях от дисквалификации, возможном завершении карьеры и связи с Россией.

    «Мне было тяжело, когда все выступали на Олимпиаде, а я не могла участвовать. А на то, что я не играла в турнирах «Большого шлема» и в других соревнованиях, сильно внимания не обращала.

    Об окончании карьеры думала раньше. В прошлом году у меня очень болела кисть, были постоянные терапевты. Я даже за сборную сыграть не смогла, хотя приехала в Москву. Это было тяжело с психологической точки зрения. И просто настал момент, когда задаешь себе вопрос: сколько еще твое тело протянет.

    Не думаю, что после окончания карьеры буду тренером. У меня свой бизнес, и за последние годы он вырос на глазах. У меня большой интерес к бизнесу — просто раньше на это не было времени. После карьеры со временем проблем не будет.

    Я очень люблю темный шоколад с чаем и два-три раза в неделю его ем. Люблю русский шоколад. Когда ко мне приезжают родители, то всегда привозят мне «Мишку».

    Я бы хотела чаще приезжать в Россию, но с моей карьерой, жизнью это очень тяжело. Но я всегда чувствую, что я русская.​ Именно поэтому я играю за Россию».

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