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    Агент Шараповой: «Чтобы Мария сыграла в Петербурге, должны уйти персонажи с большими ртами»

    Теги Мария Шарапова WTA Евгений Кафельников Александр Медведев Макс Айзенбад St. Petersburg Ladies Trophy

    Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад оценил вероятность участия пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» в турнире WTA в Санкт-Петербурге в следующем году.

    «Я слышал об этом турнире много хорошего, и мне лично очень нравится [директор турнира] Александр Медведев, но у него в команде есть несколько персонажей с большими ртами, которым нужно будет уйти».

    Напомним, ранее связями с игроками на турнире занимался вице-президент ФТР Евгений Кафельников, не раз резко высказывавшийся о Шараповой. В этом году его сменила Ива Майоли.

    Допинговая дисквалификация 29-летней Шараповой истекает в конце апреля.

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