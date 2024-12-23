Чемпионат России по футзалу. 13-й тур. «Норильский никель» сыграет с ЛКС, «Тюмень» против «Кристалла» и другие матчи
На чемпионате России по футзалу пройдут матчи 13-го тура.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
13-й тур
Первые матчи
23 декабря
Норильский никель – ЛКС – 16.00
Тюмень – Кристалл – 17.00
Торпедо – ИрАэро – 19.00
24 декабря
Синара – Новая генерация – 17.00
Ухта – Газпром-Югра – 19.00
КПРФ – Сибиряк – 19.30
Вторые матчи
24 декабря
Норильский никель – ЛКС – 16.00
Тюмень – Кристалл – 17.00
Торпедо – ИрАэро – 19.00
25 декабря
Синара – Новая генерация – 17.00
Ухта – Газпром-Югра – 19.00
КПРФ – Сибиряк – 19.30
Турнирное положение: Норильский никель – 53 очка (24 игры), Газпром-Югра – 52 (24), КПРФ – 51 (24), Тюмень – 43 (24), Синара – 43 (24), Ухта – 40 (22), Торпедо – 35 (24), Кристалл – 33 (22), ЛКС – 24 (24), Новая генерация – 22 (24), ИрАэро – 20 (24), Сибиряк – 10 (22).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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