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Чемпионат России по футзалу. 13-й тур. «Норильский никель» сыграет с ЛКС, «Тюмень» против «Кристалла» и другие матчи

На чемпионате России по футзалу пройдут матчи 13-го тура.

Чемпионат России по футзалу

БЕТСИТИ Суперлига

13-й тур

Первые матчи

23 декабря

Норильский никель – ЛКС – 16.00

Тюмень – Кристалл – 17.00

Торпедо – ИрАэро – 19.00

24 декабря

Синара – Новая генерация – 17.00

Ухта – Газпром-Югра – 19.00

КПРФ – Сибиряк – 19.30

Вторые матчи

24 декабря

Норильский никель – ЛКС – 16.00

Тюмень – Кристалл – 17.00

Торпедо – ИрАэро – 19.00

25 декабря

Синара – Новая генерация – 17.00

Ухта – Газпром-Югра – 19.00

КПРФ – Сибиряк – 19.30

Турнирное положение: Норильский никель – 53 очка (24 игры), Газпром-Югра – 52 (24), КПРФ – 51 (24), Тюмень – 43 (24), Синара – 43 (24), Ухта – 40 (22), Торпедо – 35 (24), Кристалл – 33 (22), ЛКС – 24 (24), Новая генерация – 22 (24), ИрАэро – 20 (24), Сибиряк – 10 (22).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
мини-футбол
logoСибиряк
Торпедо
ЛКС
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