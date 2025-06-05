Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»

Зураб Калмахелидзе высказался о выходе «Газпром-Югры» в финал чемпионата России.

Югорский футзальный клуб ранее обыграл КПРФ в трех матчах полуфинальной серии.

«Проход в финал легко никогда не дается. МФК КПРФ – очень сильная, топовая команда. Мы знали, что нам легко здесь не будет, тяжелый матч. Спасибо ребятам, они пластались, помогали и забивали свои моменты. Молодцы!

Нам было чуть легче, потому что не было Шимбиньи. Знали, что одна четверка будет играть со «столбом», вторая – четыре в ноль, ждали, что побежит в контратаки. Готовились, разбирали», – сказал вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе, который также попал в символическую сборную полуфинала.

10 июня «Газпром-Югра» сыграет с «Ухтой» в первом матче финальной серии.