Владимир Колесников: «И мы, и КПРФ заслуживали выход в финал, но все было на нашей стороне»
Колесников оценил выход «Газром-Югры» в финал чемпионата России по футзалу.
Команда в трех матчах обыграла КПРФ в полуфинале.
«Серия получилась намного сложнее, чем в прошлом году. В первых двух матчах в Югорске все могло по-разному закончиться. Обе команды имели моменты, чтобы выиграть. Сегодня мы перетерпели, МФК КПРФ также заслуживал победы.
Ребятам хочу сказать «спасибо»: был момент, когда надо было перетерпеть, они выдержали. И в первом тайме, и во втором были тяжелые. И мы, и МФК КПРФ заслуживали выход в финал, но должно сойтись очень много нюансов. Раз мы вышли – значит, все было на нашей стороне.
Мы отдали очень много сил, по-другому с МФК КПРФ и не могло быть. Спасибо болельщикам, которые были на трибуне, они нас поддержали», – рассказал главный тренер «Газпром-Югры» Владимир Колесников.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Суперлига по футзалу
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