«Мы шутили, что зашли не в тот сад и собрали новый урожай: Кубок России и бронзовые медали Суперлиги». Тренер КПРФ Зоидзе об итогах сезона
Тренер КПРФ оценил итоги сезона в российском футзале.
Ранее команда КПРФ обыграла «Тюмень» в серии за бронзу БЕТСИТИ чемпионата России.
«В течение года у нас было много сложностей, пришлось перестраивать команду. Так что считаю, что сезон получился.
Мы шутили, что зашли не в тот сад. И собрали новый урожай: в виде Кубка России и бронзовых медалей Суперлиги, чего у команды не было», – сказал тренер КПРФ Бесик Зоидзе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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