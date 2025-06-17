«Мы шутили, что зашли не в тот сад и собрали новый урожай: Кубок России и бронзовые медали Суперлиги». Тренер КПРФ Зоидзе об итогах сезона

Тренер КПРФ оценил итоги сезона в российском футзале.

Ранее команда КПРФ обыграла «Тюмень» в серии за бронзу БЕТСИТИ чемпионата России .

«В течение года у нас было много сложностей, пришлось перестраивать команду. Так что считаю, что сезон получился.

Мы шутили, что зашли не в тот сад. И собрали новый урожай: в виде Кубка России и бронзовых медалей Суперлиги, чего у команды не было», – сказал тренер КПРФ Бесик Зоидзе.