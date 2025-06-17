  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • «Мы шутили, что зашли не в тот сад и собрали новый урожай: Кубок России и бронзовые медали Суперлиги». Тренер КПРФ Зоидзе об итогах сезона
0

«Мы шутили, что зашли не в тот сад и собрали новый урожай: Кубок России и бронзовые медали Суперлиги». Тренер КПРФ Зоидзе об итогах сезона

Тренер КПРФ оценил итоги сезона в российском футзале.

Ранее команда КПРФ обыграла «Тюмень» в серии за бронзу БЕТСИТИ чемпионата России.

«В течение года у нас было много сложностей, пришлось перестраивать команду. Так что считаю, что сезон получился.

Мы шутили, что зашли не в тот сад. И собрали новый урожай: в виде Кубка России и бронзовых медалей Суперлиги, чего у команды не было», – сказал тренер КПРФ Бесик Зоидзе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
футзал
logoКПРФ
logoчемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Футзал в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по футзалу. «Ухта» обыграла «Газпром-Югру» в четвертом матче за золото и ведет 3-1, КПРФ завоевал бронзу
31вчера, 16:07
Тренер «Тюмени» Афранио: «После проигрыша «Ухте» были неприятные ощущения. Мы выдохнули и готовимся к борьбе за бронзовые медали»
5 июня, 10:49
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня, 10:22
Главные новости
Чемпионат России по футзалу. «Ухта» обыграла «Газпром-Югру» в четвертом матче за золото и ведет 3-1, КПРФ завоевал бронзу
31вчера, 16:07
Лучшие моменты встречи «Ухты» и «Газпром-Югры» в первом матче финала чемпионата России
410 июня, 19:14Видео
Тренер «Тюмени» Афранио: «После проигрыша «Ухте» были неприятные ощущения. Мы выдохнули и готовимся к борьбе за бронзовые медали»
5 июня, 10:49
Лазаревич, Тейшейра, Денисов, Орлов, Калмахелидзе и Яшин вошли в символическую сборную полуфинала российской Суперлиги
5 июня, 09:53
Владимир Колесников: «И мы, и КПРФ заслуживали выход в финал, но все было на нашей стороне»
131 мая, 19:38
Яшин о выходе «Ухты» в финал: «Ребята молодцы, хотя в этот плей-офф мы входили тяжело, но потом получилось мобилизоваться»
31 мая, 19:33
Чемпионат России по футзалу. 1/2 финала. «Ухта» выиграла серию у «Тюмени», «Газпром-Югра» – у КПРФ
2231 мая, 16:40
Лучшие моменты матча «Тюмени» и «Ухты» в полуфинале чемпионата России
31 мая, 10:59Видео
Чемпионат России по футзалу. 1/4 финала. КПРФ выиграл серию у «Синары», «Тюмень» прошла «Норильский никель» и другие результаты
217 мая, 09:55
Чемпионат Европы по футзалу могут перенести из-за отказа Литвы и Латвии принимать сборную Беларуси на своей территории
3815 мая, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
57 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
210 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
27 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
13 марта 2024, 08:48
Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» победила «Норильский никель», «Торпедо» обыграло «Сибиряка», другие результаты
418 февраля 2024, 15:30
Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
610 февраля 2024, 07:25