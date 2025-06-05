Лазаревич, Тейшейра, Денисов, Орлов, Калмахелидзе и Яшин вошли в символическую сборную полуфинала российской Суперлиги

Стала известна символическая сборная полуфинала российской Суперлиги по футзалу.

Ранее «Газпром-Югра» и «Ухта» прошли в заключительную стадию турнира, обыграв КПРФ и «Тюмень» соответственно. Обе серии завершились со счетом 3-0.

В символическую сборную полуфинала вошли Зураб Калмахелидзе («Газпром-Югра»), Сергей Денисов («Ухта»), Сергей Орлов («Тюмень»), Йован Лазаревич («Ухта»), Гилерме Тейшейра («Газпром-Югра») и тренер Вадим Яшин («Ухта»).

10 июня «Газпром-Югра» и «Ухта» сыграют в первом матче финала. 9 июня КПРФ и «Тюмень» начнут серию за бронзу.