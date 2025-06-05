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  • Тренер «Тюмени» Афранио: «После проигрыша «Ухте» были неприятные ощущения. Мы выдохнули и готовимся к борьбе за бронзовые медали»
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Тренер «Тюмени» Афранио: «После проигрыша «Ухте» были неприятные ощущения. Мы выдохнули и готовимся к борьбе за бронзовые медали»

Афранио высказался о подготовке «Тюмени» к матчам за бронзу чемпионата России.

Ранее «Тюмень» проиграла «Ухте» в трех матчах полуфинальной серии по футзалу. 

«После проигрыша были неприятные ощущения, не буду скрывать. Команда хорошо готовилась, неплохо подошла к плей-офф. Но не смогла пройти этого соперника.

Не могу сказать, что они как-то кардинально изменили свою игру по сравнению с прошлым годом. Обидно, [потому] что мы знали и были готовы к тому, как играют ухтинцы. Но они были достойны победы.

Поздравляю их с выходом в финал. После домашнего матча было два выходных, мы выдохнули и готовимся к борьбе за бронзовые медали. Можно сказать, отпустили все, что прошло», – сказал тренер «Тюмени» Афранио.

9 июня «Тюмень» сыграет в первом матче серии за бронзу против КПРФ.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Тюменская арена»
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