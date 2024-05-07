Яшин о выходе «Ухты» в финал: «Ребята молодцы, хотя в этот плей-офф мы входили тяжело, но потом получилось мобилизоваться»

Яшин оценил выход «Ухты» в финал чемпионата России по футзалу.

В полуфинале «Ухта » в трех матчах обыграла «Тюмень».

«Ребята молодцы, хотя в этот плей-офф мы входили тяжело, у нас был неудачный финал Кубка России, неудачно начали серию с «Кристаллом », но потом получилось мобилизоваться и сейчас мы выглядим командой, нацеленной на высокий результат.

Сегодня «Тюмень » вышла на матч очень мобилизованной, начала матч агрессивно, нам было на первых минутах тяжело. Но затем, когда мы начали проигрывать, когда нужно было добавить, ребята все правильно сработали. По игре претензий нет. Всем огромное спасибо. Поздравляю и наших болельщиков, они часть команды, мы все вместе вышли в финал», – рассказал главный тренер «Ухты» Вадим Яшин.