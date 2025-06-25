Дмитрий Прудников о завершении карьеры: «Думаю, не так долго осталось. Может, сезон, может, пару. И пора будет заканчивать»

бладатель Кубка УЕФА по футзалу Дмитрий Прудников сказал, когда закончит карьеру.

«Лет пять назад я думал, что последний сезон будет, но потихоньку продолжаю. Изменил рацион питания, по‑другому стал следить за всем этим, за какими‑то упражнениями перед тренировкой, после тренировки. Но, думаю, не так долго осталось. Может, сезон, может, пару. И пора будет заканчивать.

Что дальше – интересный вопрос. Иногда кажется, что охота остаться в футзале, попробовать себя в роли тренера. Иногда кажется, что, может, хватит. Все эти поездки и перелеты – от этого тоже устаешь. Охота, может, что‑то новое попробовать, но что именно, пока не знаю, – рассказал Прудников.

Прудникову 37 лет, в настоящее время он выступает за «Ухту». Прудников – четырехкратный чемпион России и четырехкратный обладатель Кубка страны.