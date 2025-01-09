Суперлига проведет проверку по инциденту с игроком «Норильского никеля» Нандо
Сегодня в Новосибирске прошел матч 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги между «Сибиряком» и «Норильским никелем», в котором хозяева уступили со счетом 1:6.
Игрок «Норильского никеля» Леандро Энрике (Нандо) покинул площадку до окончания матча из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Сибиряка».
«Относительно заявления МФК «Норильский никель», распространенного на официальных ресурсах клуба и в футзальных пабликах, Суперлига заявляет о нулевой толерантности к проявлению любых признаков дискриминации в отношении игроков любого клуба.
По ситуации, возникшей в матче в Новосибирске, будут запрошены документы от официальных лиц, позиции клубов-участников матча, проведена служебная проверка, и в дальнейшем для всестороннего и объективного разбирательства полученные материалы будут переданы для рассмотрения в профильный юрисдикционный орган РФС», – говорится в заявлении БЕТСИТИ Суперлиги.
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