Сборная России U-17 по мини-футболу разгромила «Нью-Йорк Эквадор» со счетом 10:1.

Встреча проходила бразильском Маже в рамках первого тура международного турнира Copa Mundo do futsal. Сейчас россияне возглавляют группу C.

Дубль в составе российской команды сделал Александр Дятлов, по разу отличились Мухаммаджон Умаров, Артур Мамедов, Алексей Воробьев, Артем Амеленюк, Евгений Тронин, Артем Новоселов, Никита Кречетов и Максим Ильченко.

Турнир проходит с 27 ноября по 2 декабря. Сегодня Россия сыграет с аргентинским «Ривер Плейт».