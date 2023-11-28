Юношеская сборная России по мини-футболу разгромила «Нью-Йорк Эквадор» на турнире Copa Mundo со счетом 10:1

Теги мини-футбол Copa Mundo do futsal Юношеская сборная России Мини-футбол

Сборная России U-17 по мини-футболу разгромила «Нью-Йорк Эквадор» со счетом 10:1.

Встреча проходила бразильском Маже в рамках первого тура международного турнира Copa Mundo do futsal. Сейчас россияне возглавляют группу C.

Дубль в составе российской команды сделал Александр Дятлов, по разу отличились Мухаммаджон Умаров, Артур Мамедов, Алексей Воробьев, Артем Амеленюк, Евгений Тронин, Артем Новоселов, Никита Кречетов и Максим Ильченко.

Турнир проходит с 27 ноября по 2 декабря. Сегодня Россия сыграет с аргентинским «Ривер Плейт».

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2 комментария

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Andrew Weird
Могли бы и написать, что за Нью-Йорк, из кого состоит... А то выяснится что опять какое нибудь медиа, прости господи
+3
0
+3
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Kuryanin
Развалинами Нью-Йорка удовлетворен
+3
0
+3
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