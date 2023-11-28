Мини-футбол. Чемпионат России. 10-й тур. «Синара» сыграет с «Новой генерацией», «Ухта» против «Торпедо» и другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк результаты мини-футбол Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Сиб-Транзит Мини-футбол

C 28 ноября по 2 декабря пройдут матчи 10-го тура чемпионата России по мини-футболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

10-й тур

Первые матчи

28 ноября 

Синара – Новая генерация – 17.00

 

1 декабря

Сиб-Транзит – ЛКС – 15.00

 

Ухта – Торпедо – 19.00

 

КПРФ – Сибиряк – 19.30

 

2 декабря

Газпром-Югра – Тюмень – 13.00

 

Норильский никель – Кристалл – 13.00

 

Вторые матчи

29 ноября

Синара – Новая генерация – 17.00

 

2 декабря

Сиб-Транзит – ЛКС – 15.00

 

КПРФ – Сибиряк – 14.00

 

УхтаТорпедо – 15.00

 

3 декабря

Газпром-Югра – Тюмень – 13.00

 

Норильский никель – Кристалл – 13.00

 

Турнирное положение: Ухта – 46 очков (18 игр), Газпром-Югра – 34 (18), Норильский никель – 32 (18), Торпедо – 31 (18), КПРФ – 30 (18), Тюмень – 28 (18), Новая генерация – 27 (18), Синара – 21 (18), ЛКС – 19 (18), Сибиряк – 19 (18), Кристалл – 19 (18), Сиб-Транзит – 18 (18).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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