Мини-футбол. Чемпионат России. 10-й тур. «Синара» сыграет с «Новой генерацией», «Ухта» против «Торпедо» и другие матчи
C 28 ноября по 2 декабря пройдут матчи 10-го тура чемпионата России по мини-футболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
10-й тур
Первые матчи
28 ноября
Синара – Новая генерация – 17.00
1 декабря
Сиб-Транзит – ЛКС – 15.00
Ухта – Торпедо – 19.00
КПРФ – Сибиряк – 19.30
2 декабря
Газпром-Югра – Тюмень – 13.00
Норильский никель – Кристалл – 13.00
Вторые матчи
29 ноября
Синара – Новая генерация – 17.00
2 декабря
Сиб-Транзит – ЛКС – 15.00
КПРФ – Сибиряк – 14.00
Ухта – Торпедо – 15.00
3 декабря
Газпром-Югра – Тюмень – 13.00
Норильский никель – Кристалл – 13.00
Турнирное положение: Ухта – 46 очков (18 игр), Газпром-Югра – 34 (18), Норильский никель – 32 (18), Торпедо – 31 (18), КПРФ – 30 (18), Тюмень – 28 (18), Новая генерация – 27 (18), Синара – 21 (18), ЛКС – 19 (18), Сибиряк – 19 (18), Кристалл – 19 (18), Сиб-Транзит – 18 (18).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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