Мини-футбол. Чемпионат России. 2-й тур. КПРФ сыграет с «Норильским никелем»

Теги чемпионат России Норильский никель результаты мини-футбол КПРФ Мини-футбол

23-24 ноября пройдут перенесенные матчи 2-го тура чемпионата России по мини-футболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

2-й тур

Первый матч

23 ноября

КПРФ – Норильский никель – 19.30

 

Второй матч

24 ноября

КПРФ – Норильский никель – 20.00

 

Турнирное положение: Ухта – 46 очков (18 игр), Газпром-Югра – 34 (18), Торпедо – 31 (18), Норильский никель – 30 (16), Тюмень – 28 (18), Новая генерация – 27 (18), КПРФ – 26 (16), Синара – 21 (18), ЛКС – 19 (18), Сибиряк – 19 (18), Кристалл – 19 (18), Сиб-Транзит – 18 (18).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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