Мини-футбол. Чемпионат России. 2-й тур. КПРФ сыграет с «Норильским никелем»
23-24 ноября пройдут перенесенные матчи 2-го тура чемпионата России по мини-футболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
2-й тур
Первый матч
23 ноября
КПРФ – Норильский никель – 19.30
Второй матч
24 ноября
КПРФ – Норильский никель – 20.00
Турнирное положение: Ухта – 46 очков (18 игр), Газпром-Югра – 34 (18), Торпедо – 31 (18), Норильский никель – 30 (16), Тюмень – 28 (18), Новая генерация – 27 (18), КПРФ – 26 (16), Синара – 21 (18), ЛКС – 19 (18), Сибиряк – 19 (18), Кристалл – 19 (18), Сиб-Транзит – 18 (18).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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