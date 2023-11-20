Юношеская сборная России по мини-футболу сыграет на турнире Copa Mundo в Бразилии

Юношеская сборная России по мини-футболу сыграет на турнире в Бразилии.

С 27 ноября по 2 декабря в Маже, штат Рио-де-Жанейро, пройдет международный турнир Copa Mundo do futsal для игроков не старше 2006 года рождения.

Соперниками россиян стунут команды «Маже» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Палмейрас» (Бразилия), «Бенфика» (Португалия), «Васко да гама» (Бразилия), «Магнус» (Бразилия), «Торонто» (Канада), «Атлас» (Колумбия), «Нью-Йорк Эквадор» (США), «Пальма» (Испания) и «Ювентас» (Колумбия).