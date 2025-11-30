Кубок России по футзалу. 1/4 финала. Первые матчи. «Норильский никель» обыграл «Факел», «Газпром-Югра» одолел «Торпедо», другие результаты
«Норильский никель» обыграл «Факел» в 1/4 финала Кубка России по футзалу.
29-30 ноября прошли первые матчи 1/4 финала Кубка России по футзалу.
Кубок России по футзалу
1/4 финала
29 ноября, суббота
КПРФ – Синара – 3:1 (1:1)
Ухта – Кристалл – 6:4 (3:3)
30 ноября, воскресенье
Норильский никель – Факел – 4:1 (1:0)
Газпром-Югра – Торпедо – 3:2 (1:1)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
