Чемпионат России по футзалу. 12-й тур. «Синара» уступила «Газпром-Югре», «Кристалл» обыграл «Факел», другие результаты
КПРФ уступил «Торпедо» в 12-м туре Суперлиги по футзалу.
В российской Суперлиге по футзалу прошли матчи 12-го тура.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
12-й тур
Первые матчи
23 ноября
Сибиряк – Тюмень – 1:3 (0:1)
ЛКС – ИрАэро – 0:6 (0:3)
КПРФ – Торпедо – 3:2 (1:2)
Новая генерация – Норильский никель – 1:2 (1:1)
24 ноября
Синара – Газпром-Югра – 1:4 (0:1)
Кристалл – Факел – 3:1 (1:1)
Вторые матчи
24 ноября
Сибиряк – Тюмень – 6:7 (4:2)
ЛКС – ИрАэро – 3:2 (1:1) – после серии пенальти
Новая генерация – Норильский никель – 2:1 (2:0)
КПРФ – Торпедо – 2:3 (1:1)
25 ноября
Синара – Газпром-Югра – 2:6 (0:4)
Кристалл – Факел – 5:3 (1:1)
Турнирное положение: Норильский никель – 52 очка (22 игры), КПРФ – 48 (22), Газпром-Югра – 47 (22), Ухта – 42 (22), Тюмень – 41 (22), Синара – 39 (24), Торпедо – 36 (22), Кристалл – 33 (22), ИрАэро – 26 (22), Новая генерация – 24 (22), ЛКС – 21 (22), Факел-ГТС – 15 (22), Сибиряк – 8 (22).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
