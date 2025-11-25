  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • Чемпионат России по футзалу. 12-й тур. «Синара» уступила «Газпром-Югре», «Кристалл» обыграл «Факел», другие результаты
1

Чемпионат России по футзалу. 12-й тур. «Синара» уступила «Газпром-Югре», «Кристалл» обыграл «Факел», другие результаты

КПРФ уступил «Торпедо» в 12-м туре Суперлиги по футзалу.

В российской Суперлиге по футзалу прошли матчи 12-го тура.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

12-й тур

Первые матчи

23 ноября

Сибиряк – Тюмень – 1:3 (0:1)

ЛКС – ИрАэро – 0:6 (0:3)

КПРФ – Торпедо – 3:2 (1:2)

Новая генерация – Норильский никель – 1:2 (1:1)

24 ноября

Синара – Газпром-Югра – 1:4 (0:1)

Кристалл – Факел – 3:1 (1:1)

Вторые матчи

24 ноября

Сибиряк – Тюмень – 6:7 (4:2)

ЛКС – ИрАэро – 3:2 (1:1) – после серии пенальти

Новая генерация – Норильский никель – 2:1 (2:0)

КПРФ – Торпедо – 2:3 (1:1)

25 ноября

Синара – Газпром-Югра – 2:6 (0:4)

Кристалл – Факел – 5:3 (1:1)

Турнирное положение: Норильский никель – 52 очка (22 игры), КПРФ – 48 (22), Газпром-Югра – 47 (22), Ухта – 42 (22), Тюмень – 41 (22), Синара – 39 (24), Торпедо – 36 (22), Кристалл – 33 (22), ИрАэро – 26 (22), Новая генерация – 24 (22), ЛКС – 21 (22), Факел-ГТС – 15 (22), Сибиряк – 8 (22).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
