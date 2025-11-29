Хусаинов забил гол через всю площадку в четвертьфинале Кубка России по футзалу.

Игрок «Ухты» Дмитрий Хусаинов забил гол через всю площадку на последних секундах четвертьфинала Кубка России. В первом матче четвертьфинала «Ухта» обыграла «Кристалл» со счетом 6:4. Хусаинов пробил по воротам за 19 секунд до конца матча.