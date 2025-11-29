Хусаинов забил гол через всю площадку на последних секундах четвертьфинала Кубка России
Хусаинов забил гол через всю площадку в четвертьфинале Кубка России по футзалу.
Игрок «Ухты» Дмитрий Хусаинов забил гол через всю площадку на последних секундах четвертьфинала Кубка России.
В первом матче четвертьфинала «Ухта» обыграла «Кристалл» со счетом 6:4.
Хусаинов пробил по воротам за 19 секунд до конца матча.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости