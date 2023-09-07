Мини-футбол. Чемпионат России. 2-й тур. «Липецк» сыграет с «Синарой», «Новая генерация» против «Торпедо» и другие матчи
С 8 по 10 сентября пройдут матчи 2-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Пари Суперлига
2-й тур
Первые матчи
8 сентября
Сиб-Транзит – Тюмень – 10.00
Липецк – Синара – 18.00
Новая генерация – Торпедо – 19.00
Кристалл – Ухта – 19.30
9 сентября
Сибиряк – Газпром-Югра – 11.00
Вторые матчи
9 сентября
Сиб-Транзит – Тюмень – 10.00
Липецк – Синара – 14.00
Новая генерация – Торпедо – 16.00
Кристалл – Ухта – 17.00
10 сентября
Сибиряк – Газпром-Югра – 11.00
Турнирное положение: КПРФ – 6 очков (2 игры), Торпедо – 6 (2), Синара – 6 (2), Норильский никель – 6 (2), Ухта – 5 (2), Кристалл – 4 (2), Газпром-Югра – 2 (2), Новая генерация – 1 (2), Липецк – 0 (2), Сибиряк – 0 (2), Тюмень – 0 (2), Сиб-Транзит – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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