Мини-футбол. Чемпионат России. 2-й тур. «Липецк» сыграет с «Синарой», «Новая генерация» против «Торпедо» и другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Тюмень Липецк результаты мини-футбол Сибиряк Новая генерация Ухта Торпедо Кристалл Мини-футбол

С 8 по 10 сентября пройдут матчи 2-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Пари Суперлига

2-й тур

Первые матчи

8 сентября

Сиб-Транзит – Тюмень – 10.00

 

Липецк – Синара – 18.00

 

Новая генерация – Торпедо – 19.00

 

Кристалл – Ухта – 19.30

 

9 сентября

СибирякГазпром-Югра – 11.00

 

Вторые матчи

9 сентября

Сиб-Транзит – Тюмень – 10.00

 

Липецк – Синара – 14.00

 

Новая генерация – Торпедо – 16.00

 

Кристалл – Ухта – 17.00

 

10 сентября

Сибиряк – Газпром-Югра – 11.00

 

Турнирное положение: КПРФ – 6 очков (2 игры), Торпедо – 6 (2), Синара – 6 (2), Норильский никель – 6 (2), Ухта – 5 (2), Кристалл – 4 (2), Газпром-Югра – 2 (2), Новая генерация – 1 (2), Липецк – 0 (2), Сибиряк – 0 (2), Тюмень – 0 (2), Сиб-Транзит – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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