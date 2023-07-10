Самойлова о поражении «Норманочки» в полуфинале Кубка мира: «Проиграли на своих ошибках. Соперник хороший, но все равно мы могли выжать больше»

Теги мини-футбол Кубок мира по футзалу Норманочка Мини-футбол

Игрок клуба «Норманочка» Мария Самойлова высказалась о поражении в полуфинале Кубка мира.

«Норманочка» не смогла выйти в финал турнира Copa Mundo в Бразилии, уступив в полуфинале бразильской команде «Каскавель» со счетом 1:3.

Матч за бронзу россиянки проведут сегодня против «Табоан-да-Серра». 

«Проиграли на своих же ошибках, переключение на оборону, получили на контратаке два последних мяча. От матча положительные впечатления остались. Соперник хороший, но все равно могли выжать больше, по игре многое не выполнили.

Я думаю, что на этом турнире все команды хорошие, борются до конца, борьба происходит на каждом участке поля, команды просто так не попадают в четвертьфинал и полуфинал.

Можно со всеми соперниками играть, нет ничего не возможного. Матчи за выход в полуфинал и в финал были трудные, но мы получили определенный опыт и, я считаю, что такие матчи пойдут нам на пользу.

В матче за третье место будем выполнять установку тренера и думаю, все получится. Я думаю, к игре команда сумеет восстановиться психологически, и хорошо подойти к матчу.

За нашей командой многие следят в России, переживают и огромное спасибо тем, кто поддерживает нас и смотрит матчи наши», – сказала Самойлова. 

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