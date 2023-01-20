Мини-футбол. Чемпионат России. 11-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Синарой», «Газпром-Югра» встретится с «Тюменью», другие матчи

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С 20 по 22 января пройдут матчи 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

11-й тур

Первые матчи

20 января

Норильский никель – Синара – 15.00

 

Тюмень – Газпром-Югра – 17.00

 

Новая генерация – Кристалл – 19.00

 

Ухта – Сибиряк – 19.00

 

21 января

Торпедо – КПРФ – 16.30

 

Вторые матчи

21 января

Тюмень – Газпром-Югра – 12.00

 

Норильский никель – Синара – 13.00

 

Ухта – Сибиряк – 15.00

 

Новая генерация – Кристалл – 16.00

 

22 января

Торпедо – КПРФ – 16.30

 

Турнирное положение: Норильский никель – 43 очка (20 игр), Синара – 38 (20), КПРФ – 38 (20), Ухта – 33 (20), Газпром-Югра – 32 (20), Торпедо – 29 (20), Тюмень – 26 (20), Новая генерация – 24 (20), Кристалл – 13 (20), Сибиряк – 1 (20).

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