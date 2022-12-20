Мини-футбол. Чемпионат России. 9-й тур. «Ухта» сыграет с «Синарой», «Газпром-Югра» против «Кристалла» и другие матчи

С 21 по 24 декабря пройдут матчи 9-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Ухта» сыграет с «Синарой», «Газпром-Югра» против «Кристалла».

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

8-й тур

Первые матчи

21 декабря

Ухта – Синара – 19.00

22 декабря

– Кристалл – 16.30

23 декабря

Торпедо – Тюмень – 18.00

Новая генерация – Норильский никель – 19.00

– Сибиряк – 19.30

Вторые матчи

22 декабря

Ухта – Синара – 19.00

23 декабря

Газпром-Югра – Кристалл – 16.30

24 декабря

Новая генерация – Норильский никель – 16.00

Торпедо – – 16.00

КПРФ – – 20.00

Турнирное положение: Норильский никель – 34 очка (16 игр), – 32 (16), Ухта – 27 (16), КПРФ – 26 (16), Новая генерация – 24 (16), Газпром-Югра – 22 (16), Торпедо – 22 (16), Тюмень – 19 (16), Кристалл – 12 (16), Сибиряк – 1 (16).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала мачтей – московское.