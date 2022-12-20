Мини-футбол. Чемпионат России. 9-й тур. «Ухта» сыграет с «Синарой», «Газпром-Югра» против «Кристалла» и другие матчи
С 21 по 24 декабря пройдут матчи 9-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Ухта» сыграет с «Синарой», «Газпром-Югра» против «Кристалла».
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
8-й тур
Первые матчи
21 декабря
Ухта – Синара – 19.00
22 декабря
Газпром-Югра – Кристалл – 16.30
23 декабря
Торпедо – Тюмень – 18.00
Новая генерация – Норильский никель – 19.00
КПРФ – Сибиряк – 19.30
Вторые матчи
22 декабря
Ухта – Синара – 19.00
23 декабря
Газпром-Югра – Кристалл – 16.30
24 декабря
Новая генерация – Норильский никель – 16.00
Торпедо – Тюмень – 16.00
КПРФ – Сибиряк – 20.00
Турнирное положение: Норильский никель – 34 очка (16 игр), Синара – 32 (16), Ухта – 27 (16), КПРФ – 26 (16), Новая генерация – 24 (16), Газпром-Югра – 22 (16), Торпедо – 22 (16), Тюмень – 19 (16), Кристалл – 12 (16), Сибиряк – 1 (16).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала мачтей – московское.
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