Мини-футбол. Чемпионат России. 9-й тур. «Ухта» сыграет с «Синарой», «Газпром-Югра» против «Кристалла» и другие матчи

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С 21 по 24 декабря пройдут матчи 9-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Ухта» сыграет с «Синарой», «Газпром-Югра» против «Кристалла».

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

8-й тур

Первые матчи

21 декабря

Ухта – Синара – 19.00

 

22 декабря

Газпром-Югра – Кристалл – 16.30

 

23 декабря

Торпедо – Тюмень – 18.00

 

Новая генерация – Норильский никель – 19.00

 

КПРФ – Сибиряк – 19.30

 

Вторые матчи

22 декабря

Ухта – Синара – 19.00

 

23 декабря

Газпром-Югра – Кристалл – 16.30

 

24 декабря

Новая генерация – Норильский никель – 16.00

 

Торпедо – Тюмень – 16.00

 

КПРФ – Сибиряк – 20.00

 

Турнирное положение: Норильский никель – 34 очка (16 игр), Синара – 32 (16), Ухта – 27 (16), КПРФ – 26 (16), Новая генерация – 24 (16), Газпром-Югра – 22 (16), Торпедо – 22 (16), Тюмень – 19 (16), Кристалл – 12 (16), Сибиряк – 1 (16).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала мачтей – московское.

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