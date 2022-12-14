Мини-футбол. Чемпионат России. 8-й тур. «Кристалл» встретится с «Тюменью», «Ухта» сыграет с «Торпедо», другие матчи

С 15 по 17 декабря пройдут матчи 8-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Кристалл» встретится с «Тюменью», «Ухта» сыграет с «Торпедо».

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

8-й тур

Первые матчи

15 декабря

Кристалл – – 19.30

16 декабря

Ухта – Торпедо – 19.00

17 декабря

Газпром-Югра – КПРФ – 13.00

– никель – 14.00

генерация – Синара – 19.00

Вторые матчи

16 декабря

Кристалл – Тюмень – 18.30

17 декабря

– – 15.00

Турнирное положение: Норильский никель – 28 очков (14 игр), – 26 (14), Новая генерация – 24 (14), Ухта – 23 (13), – 22 (14), – 21 (14), Торпедо – 21 (14), Тюмень – 18 (14), Кристалл – 8 (14), Сибиряк – 1 (14).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.