Мини-футбол. Чемпионат России. 8-й тур. «Кристалл» встретится с «Тюменью», «Ухта» сыграет с «Торпедо», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень результаты Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Мини-футбол

С 15 по 17 декабря пройдут матчи 8-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Кристалл» встретится с «Тюменью», «Ухта» сыграет с «Торпедо». 

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

8-й тур

Первые матчи

15 декабря

Кристалл – Тюмень – 19.30

 

16 декабря

Ухта – Торпедо – 19.00

 

17 декабря

Газпром-Югра – КПРФ – 13.00

 

СибирякНорильский никель – 14.00

 

Новая генерация – Синара – 19.00

 

Вторые матчи

16 декабря

Кристалл – Тюмень – 18.30

 

17 декабря

УхтаТорпедо – 15.00

 

Турнирное положение: Норильский никель – 28 очков (14 игр), Синара – 26 (14), Новая генерация – 24 (14), Ухта – 23 (13), КПРФ – 22 (14), Газпром-Югра – 21 (14), Торпедо – 21 (14), Тюмень – 18 (14), Кристалл – 8 (14), Сибиряк – 1 (14).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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