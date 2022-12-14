Мини-футбол. Чемпионат России. 8-й тур. «Кристалл» встретится с «Тюменью», «Ухта» сыграет с «Торпедо», другие матчи
С 15 по 17 декабря пройдут матчи 8-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Кристалл» встретится с «Тюменью», «Ухта» сыграет с «Торпедо».
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
8-й тур
Первые матчи
15 декабря
Кристалл – Тюмень – 19.30
16 декабря
Ухта – Торпедо – 19.00
17 декабря
Газпром-Югра – КПРФ – 13.00
Сибиряк – Норильский никель – 14.00
Новая генерация – Синара – 19.00
Вторые матчи
16 декабря
Кристалл – Тюмень – 18.30
17 декабря
Ухта – Торпедо – 15.00
Турнирное положение: Норильский никель – 28 очков (14 игр), Синара – 26 (14), Новая генерация – 24 (14), Ухта – 23 (13), КПРФ – 22 (14), Газпром-Югра – 21 (14), Торпедо – 21 (14), Тюмень – 18 (14), Кристалл – 8 (14), Сибиряк – 1 (14).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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