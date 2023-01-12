Мини-футбол. Чемпионат России. 10-й тур. «Синара» сыграет с «Тюменью», «Кристалл» против «Торпедо» и другие матчи
С 13 по 15 января пройдут матчи 10-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
10-й тур
Первые матчи
13 января
Синара – Тюмень – 17.00
Кристалл – Торпедо – 19.30
14 января
Норильский никель – Ухта – 13.00
Газпром-Югра – Сибиряк – 15.00
КПРФ – Новая генерация – 17.00
Вторые матчи
14 января
Синара – Тюмень – 14.00
Кристалл – Торпедо – 16.30
15 января
Норильский никель – Ухта – 13.00
Газпром-Югра – Сибиряк – 15.00
КПРФ – Новая генерация – 17.00
Турнирное положение: Норильский никель – 40 очков (18 игр), Синара – 35 (18), КПРФ – 32 (18), Ухта – 30 (18), Газпром-Югра – 26 (18), Новая генерация – 24 (18), Торпедо – 23 (18), Тюмень – 23 (18), Кристалл – 13 (18), Сибиряк – 1 (18).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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