Мини-футбол. Чемпионат России. 10-й тур. «Синара» сыграет с «Тюменью», «Кристалл» против «Торпедо» и другие матчи

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С 13 по 15 января пройдут матчи 10-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

10-й тур

Первые матчи

13 января

Синара – Тюмень – 17.00

 

Кристалл – Торпедо – 19.30

 

14 января

Норильский никель – Ухта – 13.00

 

Газпром-Югра – Сибиряк – 15.00

 

КПРФ – Новая генерация – 17.00

 

Вторые матчи

14 января

Синара – Тюмень – 14.00

 

Кристалл – Торпедо – 16.30

 

15 января

Норильский никель – Ухта – 13.00

 

Газпром-Югра – Сибиряк – 15.00

 

КПРФ – Новая генерация – 17.00

 

Турнирное положение: Норильский никель – 40 очков (18 игр), Синара – 35 (18), КПРФ – 32 (18), Ухта – 30 (18), Газпром-Югра – 26 (18), Новая генерация – 24 (18), Торпедо – 23 (18), Тюмень – 23 (18), Кристалл – 13 (18), Сибиряк – 1 (18).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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