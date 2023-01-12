Мини-футбол. Чемпионат России. 10-й тур. «Синара» сыграет с «Тюменью», «Кристалл» против «Торпедо» и другие матчи

С 13 по 15 января пройдут матчи 10-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

10-й тур

Первые матчи

13 января

Синара – Тюмень – 17.00

Кристалл – Торпедо – 19.30

14 января

Норильский никель – Ухта – 13.00

– Сибиряк – 15.00

– Новая генерация – 17.00

Вторые матчи

14 января

Синара – – 14.00

Кристалл – Торпедо – 16.30

15 января

Норильский никель – Ухта – 13.00

Газпром-Югра – – 15.00

КПРФ – Новая генерация – 17.00

Турнирное положение: Норильский никель – 40 очков (18 игр), – 35 (18), КПРФ – 32 (18), Ухта – 30 (18), Газпром-Югра – 26 (18), Новая генерация – 24 (18), Торпедо – 23 (18), Тюмень – 23 (18), Кристалл – 13 (18), Сибиряк – 1 (18).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.