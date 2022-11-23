Мини-футбол. Чемпионат России. 5-й тур. КПРФ сыграет с «Синарой», «Тюмень» встретится с «Сибиряком», другие матчи
С 24 по 27 ноября пройдут матчи пятого тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
5-й тур
Первые матчи
24 ноября
КПРФ – Синара – 19.30
25 ноября
Тюмень – Сибиряк – 17.00
Кристалл – Норильский никель – 19.00
Новая генерация – Ухта – 19.00
26 ноября
Торпедо – Газпром-Югра – 17.30
Вторые матчи
25 ноября
КПРФ – Синара – 19.30
26 ноября
Тюмень – Сибиряк – 12.00
Новая генерация – Ухта – 16.00
Кристалл – Норильский никель – 18.00
27 ноября
Торпедо – Газпром-Югра – 17.00
Турнирное положение: Новая генерация – 18 очков (8 игр), Ухта – 15 (8), Газпром-Югра – 14 (8), КПРФ – 14 (8), Норильский никель – 14 (8), Синара – 14 (8), Торпедо – 8 (8), Кристалл – 8 (8), Тюмень – 5 (8), Сибиряк – 1 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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