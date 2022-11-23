Мини-футбол. Чемпионат России. 5-й тур. КПРФ сыграет с «Синарой», «Тюмень» встретится с «Сибиряком», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень результаты мини-футбол Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Мини-футбол

С 24 по 27 ноября пройдут матчи пятого тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

5-й тур

Первые матчи

24 ноября

КПРФ – Синара – 19.30

 

25 ноября

Тюмень – Сибиряк – 17.00

 

Кристалл – Норильский никель – 19.00

 

Новая генерация – Ухта – 19.00

 

26 ноября

Торпедо – Газпром-Югра – 17.30

 

Вторые матчи

25 ноября

КПРФ – Синара – 19.30

 

26 ноября

Тюмень – Сибиряк – 12.00

 

Новая генерация – Ухта – 16.00

 

Кристалл – Норильский никель – 18.00

 

27 ноября

Торпедо – Газпром-Югра – 17.00

 

Турнирное положение: Новая генерация – 18 очков (8 игр), Ухта – 15 (8), Газпром-Югра – 14 (8), КПРФ – 14 (8), Норильский никель – 14 (8), Синара – 14 (8), Торпедо – 8 (8), Кристалл – 8 (8), Тюмень – 5 (8), Сибиряк – 1 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные