Мини-футбол. Чемпионат России. 7-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Газпром-Югрой», «Тюмень» встретится с «Ухтой» и другие матчи
С 9 по 12 декабря пройдут матчи седьмого тура чемпионата России по мини-футболу. «Норильский никель» сыграет с «Газпром-Югрой», «Тюмень» встретится с «Ухтой».
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
7-й тур
Первые матчи
9 декабря
Норильский никель – Газпром-Югра – 15.00
Тюмень – Ухта – 17.00
КПРФ – Кристалл – 19.30
10 декабря
Сибиряк – Синара – 11.00
11 декабря
Торпедо – Новая генерация – 17.30
Вторые матчи
10 декабря
Норильский никель – Газпром-Югра – 13.00
КПРФ – Кристалл – 14.00
Тюмень – Ухта – 15.00
11 декабря
Сибиряк – Синара – 11.00
12 декабря
Торпедо – Новая генерация – 17.30
Турнирное положение: Норильский никель – 24 очка (12 игр), Новая генерация – 24 (12), Ухта – 23 (12), Газпром-Югра – 20 (12), Синара – 20 (12), КПРФ – 16 (12), Торпедо – 15 (12), Тюмень – 12 (12), Кристалл – 8 (12), Сибиряк – 1 (12).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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