Мини-футбол. Чемпионат России. 7-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Газпром-Югрой», «Тюмень» встретится с «Ухтой» и другие матчи

С 9 по 12 декабря пройдут матчи седьмого тура чемпионата России по мини-футболу. «Норильский никель» сыграет с «Газпром-Югрой», «Тюмень» встретится с «Ухтой».

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

7-й тур

Первые матчи

9 декабря

Норильский никель – Газпром-Югра – 15.00

Тюмень – Ухта – 17.00

КПРФ – Кристалл – 19.30

10 декабря

Сибиряк – Синара – 11.00

11 декабря

Торпедо – Новая генерация – 17.30

Вторые матчи

10 декабря

Норильский никель – Газпром-Югра – 13.00

КПРФ – Кристалл – 14.00

Тюмень – Ухта – 15.00

11 декабря

Сибиряк – Синара – 11.00

12 декабря

Торпедо – Новая генерация – 17.30

Турнирное положение: Норильский никель – 24 очка (12 игр), Новая генерация – 24 (12), Ухта – 23 (12), Газпром-Югра – 20 (12), Синара – 20 (12), КПРФ – 16 (12), Торпедо – 15 (12), Тюмень – 12 (12), Кристалл – 8 (12), Сибиряк – 1 (12).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.