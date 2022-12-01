Мини-футбол. Чемпионат России. 6-й тур. «Новая генерация» сыграет с «Тюменью», «Синара» встретится с «Гапром-Югрой» и другие матчи
2-4 декабря пройдут матчи шестого тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
6-й тур
Первые матчи
2 декабря
Новая генерация – Тюмень – 19.00
Ухта – Кристалл – 19.00
3 декабря
Сибиряк – Торпедо – 11.00
Синара – Газпром-Югра – 11.00
Норильский никель – КПРФ – 13.00
Вторые матчи
3 декабря
Ухта – Кристалл – 15.00
Новая генерация – Тюмень – 16.00
4 декабря
Сибиряк – Торпедо – 11.00
Синара – Газпром-Югра – 11.00
Норильский никель – КПРФ – 13.00
Турнирное положение: Норильский никель – 20 очков (10 игр), Новая генерация – 20 (10), Газпром-Югра – 18 (10), Синара – 18 (10), Ухта – 17 (10), КПРФ – 15 (10), Тюмень – 11 (10), Торпедо – 9 (10), Кристалл – 8 (10), Сибиряк – 1 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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