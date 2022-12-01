Мини-футбол. Чемпионат России. 6-й тур. «Новая генерация» сыграет с «Тюменью», «Синара» встретится с «Гапром-Югрой» и другие матчи

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2-4 декабря пройдут матчи шестого тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

6-й тур

Первые матчи

2 декабря

Новая генерация – Тюмень – 19.00

 

Ухта – Кристалл – 19.00

 

3 декабря

Сибиряк – Торпедо – 11.00

 

Синара – Газпром-Югра – 11.00

 

Норильский никель – КПРФ – 13.00

 

Вторые матчи

3 декабря

Ухта – Кристалл – 15.00

 

Новая генерация – Тюмень – 16.00

 

4 декабря

Сибиряк – Торпедо – 11.00

 

Синара – Газпром-Югра – 11.00

 

Норильский никель – КПРФ – 13.00

 

 

Турнирное положение: Норильский никель – 20 очков (10 игр), Новая генерация – 20 (10), Газпром-Югра – 18 (10), Синара – 18 (10), Ухта – 17 (10), КПРФ – 15 (10), Тюмень – 11 (10), Торпедо – 9 (10), Кристалл – 8 (10), Сибиряк – 1 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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