Мини-футбол. Чемпионат России. 4-й тур. «Норильский никель» уступил «Тюмени», КПРФ сыграет с «Ухтой» и другие матчи
С 12 по 16 ноября проходят матчи четвертого тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
3-й тур
Первые матчи
12 ноября
Газпром-Югра – Новая генерация – 2:4 (1:0)
Норильский никель – Тюмень – 3:1 (1:0)
Сибиряк – Кристалл – 1:5 (0:1)
14 ноября
КПРФ – Ухта – 19.30
15 ноября
Синара – Торпедо – 17.00
Вторые матчи
13 ноября
Сибиряк – Кристалл – 3:3 (1:1)
Норильский никель – Тюмень – 2:4 (0:1)
Газпром-Югра – Новая генерация – 15.00
15 ноября
КПРФ – Ухта – 19.30
16 ноября
Синара – Торпедо – 17.00
Турнирное положение: Новая генерация – 18 очков (7 игр), Норильский никель – 14 (8), Ухта – 12 (6), КПРФ – 11 (6), Газпром-Югра – 11 (7), Синара – 10 (6), Кристалл – 8 (8), Торпедо – 7 (6), Тюмень – 5 (8), Сибиряк – 1 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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