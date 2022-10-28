Мини-футбол. Чемпионат России. 3-й тур. «Синара» сыграет с «Кристаллом», «Газпром-Югра» встретится с «Ухтой» и другие матчи

С 27 по 30 октября пройдут матчи третьего тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

3-й тур

Первые матчи

27 октября

Кристалл – Синара – 6:6 (3:3)

28 октября

Новая генерация – Сибиряк – 19.00

29 октября

Тюмень – КПРФ – 11.30

Норильский никель – Торпедо – 13.00

Ухта– Газпром-Югра – 15.00

Вторые матчи

28 октября

Кристалл – Синара – 19.00

29 октября

Новая генерация – Сибиряк – 16.00

30 октября

Тюмень – КПРФ – 11.30

Норильский никель – Торпедо – 13.00

Ухта – Газпром-Югра – 15.00

Турнирное положение: Газпром-Югра – 10 очков (4 игры), Синара – 10 (5), Новая генерация – 9 (4), Ухта – 8 (4), КПРФ – 7 (4), Торпедо – 7 (4), Норильский никель – 5 (4), Тюмень – 1 (4), Кристалл – 1 (5), Сибиряк – 0 (4).