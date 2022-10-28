Мини-футбол. Чемпионат России. 3-й тур. «Синара» сыграет с «Кристаллом», «Газпром-Югра» встретится с «Ухтой» и другие матчи
С 27 по 30 октября пройдут матчи третьего тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
3-й тур
Первые матчи
27 октября
Кристалл – Синара – 6:6 (3:3)
28 октября
Новая генерация – Сибиряк – 19.00
29 октября
Тюмень – КПРФ – 11.30
Норильский никель – Торпедо – 13.00
Ухта– Газпром-Югра – 15.00
Вторые матчи
28 октября
Кристалл – Синара – 19.00
29 октября
Новая генерация – Сибиряк – 16.00
30 октября
Тюмень – КПРФ – 11.30
Норильский никель – Торпедо – 13.00
Ухта – Газпром-Югра – 15.00
Турнирное положение: Газпром-Югра – 10 очков (4 игры), Синара – 10 (5), Новая генерация – 9 (4), Ухта – 8 (4), КПРФ – 7 (4), Торпедо – 7 (4), Норильский никель – 5 (4), Тюмень – 1 (4), Кристалл – 1 (5), Сибиряк – 0 (4).
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