Мини-футбол. Чемпионат России. 1-й тур. «Тюмень» сыграет с «Синарой», «Ухта» встретится с «Норильским никелем» и другие матчи

С 23 по 26 сентября пройдут матчи первого тура чемпионата России по мини-футболу. «Тюмень» сыграет с «Синарой», «Ухта» встретится с «Норильским никелем».
Мини-футбол
1-й тур
Первые матчи
23 сентября
Тюмень – Синара – 17:00
Ухта – Норильский никель – 19:00
Новая генерация – КПРФ – 19:00
24 сентября
Сибиряк – Газпром-Югра – 11:00
25 сентября
Торпедо – Кристалл – 18:45
Вторые матчи
24 сентября
Тюмень – Синара – 12:00
Ухта – Норильский никель – 15:00
Новая генерация – КПРФ – 16:00
25 сентября
Сибиряк – Газпром-Югра – 11:00
26 сентября
Торпедо – Кристалл – 19:15
Турнирное положение: Газпром-Югра – 0 очков (0 игр), КПРФ – 0 (0), Норильский никель – 0 (0), Синара – 0 (0), Торпедо – 0 (0), Ухта – 0 (0), Новая генерация – 0 (0), Сибиряк – 0 (0), Кристалл – 0 (0), Тюмень.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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