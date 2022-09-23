Мини-футбол. Чемпионат России. 1-й тур. «Тюмень» сыграет с «Синарой», «Ухта» встретится с «Норильским никелем» и другие матчи

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С 23 по 26 сентября пройдут матчи первого тура чемпионата России по мини-футболу. «Тюмень» сыграет с «Синарой», «Ухта» встретится с «Норильским никелем».

Мини-футбол

Чемпионат России

1-й тур

Первые матчи

23 сентября

ТюменьСинара – 17:00

 

Ухта – Норильский никель – 19:00

 

Новая генерация – КПРФ – 19:00

 

24 сентября

Сибиряк – Газпром-Югра – 11:00

 

25 сентября

Торпедо – Кристалл – 18:45

 

Вторые матчи

24 сентября

Тюмень – Синара – 12:00

 

Ухта – Норильский никель – 15:00

 

Новая генерация – КПРФ – 16:00

 

25 сентября

Сибиряк – Газпром-Югра – 11:00

 

26 сентября

Торпедо – Кристалл – 19:15

 

Турнирное положение: Газпром-Югра – 0 очков (0 игр), КПРФ – 0 (0), Норильский никель – 0 (0), Синара – 0 (0), Торпедо – 0 (0), Ухта – 0 (0), Новая генерация – 0 (0), Сибиряк – 0 (0), Кристалл – 0 (0), Тюмень.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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