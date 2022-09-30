Мини-футбол. Чемпионат России. 2-й тур. «Синара» сыграет с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» встретится с «Тюменью» и другие матчи

С 29 сентября по 2 октября пройдут матчи второго тура чемпионата России по мини-футболу. «Синара» сыграет с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» встретится с «Тюменью».

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

2-й тур

Первые матчи

29 сентября

КПРФ – – 8:2 (5:1)

30 сентября

Синара – никель – 17.00

Кристалл – Новая генерация – 18.30

– Тюмень – 19.00

1 октября

Сибиряк – Ухта – 11.00

Вторые матчи

30 сентября

– Торпедо – 19.30

1 октября

Синара – Норильский никель – 12.00

Кристалл – Новая генерация – 16.00

Газпром-Югра – – 16.30

2 октября

– Ухта – 11.00

Турнирное положение: – 6 очков (2 игры), Газпром-Югра – 6 (2), Торпедо – 6 (2), КПРФ – 3 (2), генерация – 3 (2), Норильский никель – 2 (2), – 2 (2), Кристалл – 0 (2), Тюмень – 0 (2), Сибиряк – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.