Мини-футбол. Чемпионат России. 2-й тур. «Синара» сыграет с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» встретится с «Тюменью» и другие матчи

С 29 сентября по 2 октября пройдут матчи второго тура чемпионата России по мини-футболу. «Синара» сыграет с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» встретится с «Тюменью».
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
2-й тур
Первые матчи
29 сентября
КПРФ – Торпедо – 8:2 (5:1)
30 сентября
Синара – Норильский никель – 17.00
Кристалл – Новая генерация – 18.30
Газпром-Югра – Тюмень – 19.00
1 октября
Сибиряк – Ухта – 11.00
Вторые матчи
30 сентября
КПРФ – Торпедо – 19.30
1 октября
Синара – Норильский никель – 12.00
Кристалл – Новая генерация – 16.00
Газпром-Югра – Тюмень – 16.30
2 октября
Сибиряк – Ухта – 11.00
Турнирное положение: Синара – 6 очков (2 игры), Газпром-Югра – 6 (2), Торпедо – 6 (2), КПРФ – 3 (2), Новая генерация – 3 (2), Норильский никель – 2 (2), Ухта – 2 (2), Кристалл – 0 (2), Тюмень – 0 (2), Сибиряк – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.