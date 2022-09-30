Мини-футбол. Чемпионат России. 2-й тур. «Синара» сыграет с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» встретится с «Тюменью» и другие матчи

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С 29 сентября по 2 октября пройдут матчи второго тура чемпионата России по мини-футболу. «Синара» сыграет с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» встретится с «Тюменью».

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

2-й тур

Первые матчи

29 сентября

КПРФ – Торпедо – 8:2 (5:1)

 

30 сентября

Синара – Норильский никель – 17.00

 

Кристалл – Новая генерация – 18.30

 

Газпром-Югра – Тюмень – 19.00

 

1 октября

Сибиряк – Ухта – 11.00

 

Вторые матчи

30 сентября

КПРФ – Торпедо – 19.30

 

1 октября

Синара – Норильский никель – 12.00

 

Кристалл – Новая генерация – 16.00

 

Газпром-Югра – Тюмень – 16.30

 

2 октября

Сибиряк – Ухта – 11.00

 

Турнирное положениеСинара – 6 очков (2 игры), Газпром-Югра – 6 (2), Торпедо – 6 (2), КПРФ – 3 (2), Новая генерация – 3 (2), Норильский никель – 2 (2), Ухта – 2 (2), Кристалл – 0 (2), Тюмень – 0 (2), Сибиряк – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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