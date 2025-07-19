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Лыжероллеры. «Малиновские гонки». Порошкин и Никитина одержали победы, Гребенько – 2-й, Вокуев – 3-й

Порошкин и Никитина победили на турнире по лыжероллерам «Малиновские гонки».

Лыжероллеры

«Малиновские гонки»

Малиновка, Архангельская область

Женщины

10 км, классический стиль

1. Екатерина Никитина – 25,04,5

2. Виктория Лукашова – 30,1

3. Полина Порошкина – 31,1

4. Ольга Царева – 53,6

5. Милена Габушева – 54,0

6. Елизавета Маслакова – 1.06,6

Мужчины

15 км, классический стиль

1. Илья Порошкин – 32.44,0

2. Александр Гребенько – 43,1

3. Ермил Вокуев – 1.14,0

4. Кирилл Емелин – 1.28,3

5. Кирилл Кочегаров – 1.58,5 

6. Валентин Конкин – 2.02,2

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoЕрмил Вокуев
Илья Порошкин
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжероллеры
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Елизавета Маслакова
Малиновские гонки
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Александр Гребенько
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Екатерина Никитина
logoсборная России (лыжные гонки)
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