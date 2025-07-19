Лыжероллеры. «Малиновские гонки». Порошкин и Никитина одержали победы, Гребенько – 2-й, Вокуев – 3-й
Порошкин и Никитина победили на турнире по лыжероллерам «Малиновские гонки».
Лыжероллеры
«Малиновские гонки»
Малиновка, Архангельская область
Женщины
10 км, классический стиль
1. Екатерина Никитина – 25,04,5
2. Виктория Лукашова – 30,1
3. Полина Порошкина – 31,1
4. Ольга Царева – 53,6
5. Милена Габушева – 54,0
6. Елизавета Маслакова – 1.06,6
Мужчины
15 км, классический стиль
1. Илья Порошкин – 32.44,0
2. Александр Гребенько – 43,1
3. Ермил Вокуев – 1.14,0
4. Кирилл Емелин – 1.28,3
5. Кирилл Кочегаров – 1.58,5
6. Валентин Конкин – 2.02,2
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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