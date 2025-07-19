Лыжероллеры. «Малиновские гонки». Порошкин и Никитина одержали победы, Гребенько – 2-й, Вокуев – 3-й

Порошкин и Никитина победили на турнире по лыжероллерам «Малиновские гонки».

Лыжероллеры «Малиновские гонки» Малиновка, Архангельская область Женщины 10 км, классический стиль 1. Екатерина Никитина – 25,04,5 2. Виктория Лукашова – 30,1 3. Полина Порошкина – 31,1 4. Ольга Царева – 53,6 5. Милена Габушева – 54,0 6. Елизавета Маслакова – 1.06,6 Мужчины 15 км, классический стиль 1. Илья Порошкин – 32.44,0 2. Александр Гребенько – 43,1 3. Ермил Вокуев – 1.14,0 4. Кирилл Емелин – 1.28,3 5. Кирилл Кочегаров – 1.58,5 6. Валентин Конкин – 2.02,2