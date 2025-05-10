В Швеции обжаловали приговор сталкеру, который преследовал лыжницу Карлссон. Прокурор запросил реальный срок вместо условного
В апреле суд Онгерманланда приговорил 65-летнего мужчину к 2 годам условно – за незаконное преследование Фриды с октября 2023-го. За полтора года он звонил спортсменке более 200 раз и отправил ей примерно столько же текстовых сообщений. На его телефоне обнаружено 7300 фотографий Карлссон, также он приезжал за лыжницей на соревнования и в места тренировочных сборов.
Прокурор Кристина Эдлунд Нильссон считает условное наказание слишком мягким: в своей апелляции она указала, что преступление заслуживает 6 месяцев тюрьмы. Сам мужчина также решил обжаловать приговор, настаивая на своей невиновности.
Карлссон 25 лет, она трехкратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам.
«Она не сдавалась, была чертовски упрямой». Сталкер звездной лыжницы уверен – она дала ему надежду
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий