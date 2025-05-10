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В Швеции обжаловали приговор сталкеру, который преследовал лыжницу Карлссон. Прокурор запросил реальный срок вместо условного

Обжалован приговор сталкеру, который преследовал шведскую лыжницу Фриду Карлссон.

В апреле суд Онгерманланда приговорил 65-летнего мужчину к 2 годам условно – за незаконное преследование Фриды с октября 2023-го. За полтора года он звонил спортсменке более 200 раз и отправил ей примерно столько же текстовых сообщений. На его телефоне обнаружено 7300 фотографий Карлссон, также он приезжал за лыжницей на соревнования и в места тренировочных сборов.

Прокурор Кристина Эдлунд Нильссон считает условное наказание слишком мягким: в своей апелляции она указала, что преступление заслуживает 6 месяцев тюрьмы. Сам мужчина также решил обжаловать приговор, настаивая на своей невиновности.

Карлссон 25 лет, она трехкратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам.

«Она не сдавалась, была чертовски упрямой». Сталкер звездной лыжницы уверен – она дала ему надежду

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: SVT
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