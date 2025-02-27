Светлана Журова: «Норвежские лыжники опасаются Большунова. Хотят продержать его максимально долго в России и оставить без Олимпиады»
Ранее трехкратный олимпийский чемпион рассказал о сложностях с мотивацией из-за отстранения: «Тяжело, когда ты не соревнуешься с лучшими в мире. Твой уровень немного падает».
«Александр привык соревноваться с сильнейшими в мире. И это нормально, что в отсутствие международных стартов мотивация снижается, когда ты лишаешься высокого сопротивления, конкуренции на соревнованиях. Но Саша по-прежнему голоден до побед, он хочет вернуться и снова показать, кто тут самый сильный в мире.
А норвежские лыжники опасаются Большунова, поэтому они хотят продержать его максимально долго в России без международных соревнований и оставить без Олимпиады. Норвежцы точно следят за Большуновым», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий