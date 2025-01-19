Илья Семиков: «Смотрю, как бегают ребята на этапах Кубка мира. К сожалению, у нас в России темп на масс-стартах намного ниже»
Семиков заявил, что темп в гонках Кубка России намного ниже, чем на Кубке мира.
Лыжник сегодня завоевал бронзу в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани.
– Сегодня ты не побоялся надеть майку «самый дерзкий лыжник».
– Да, пытался соответствовать. Я за такие нововведения, потому что нужно делать более динамичный темп в гонках в России. Я смотрю, как бегают ребята на этапах Кубка мира, к сожалению, у нас темп на масс-стартах намного ниже, – сказал Илья Семиков.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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