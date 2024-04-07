Елена Вяльбе: «С победительницей гонки в гору все ясно. Пеклецова – самая легкая, это ее тема»

Елена Вяльбе оценила, как прошел женский масс-старт в гору в финале Кубка России.

– Фантастика. Тут живут какие‑то волшебники, потому что все наши старты были в замечательную погоду. Вчера шел снег, а сегодня снова солнце.

Когда девчонки поднялись, я даже заплакала. У нас все получилось, что мы хотели. Конечно, им очень тяжело. Но они тоже все счастливы, что это случилось.

– Как оцените этот тур здесь? Он приживется?

– Сто процентов он успешен. Попробуем его просто расширить. Может быть, а Апатиты съездим или еще что‑нибудь придумаем. Думаю, что эта гонка сто процентов приживется.

– Победительница [Алина Пеклецова] стала для вас неожиданностью?

– Нет, с ней все ясно. Она самая легкая. Это ее тема.

– 44 градуса – серьезный уклон. У вас в карьере были такие подъемы?

– Понятия не имею.

– В Валь‑ди‑Фьемме подъем 29 градусов.

– Прекрасно. Мы рады, что у нас лучше и круче.

– Поддержка болельщиков важна?

– Мы сами не ожидали, что будет столько людей. Я боялась, что спортсменам будет тяжело, а никого на трибунах нет. На самом деле оказалось, что народу пришло много.

Была очень хорошая реклама по радио и телевизору. Спасибо болельщикам. Я понимаю, что в воскресенье в 10 утра хочется в постели понежиться. Но я уверена, что никто не пожалел, что пришел, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).