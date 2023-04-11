Дементьев о дисквалификации за допинг: «Это был жизненный багаж. Та ситуация на многое открыла глаза»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России допинг сборная России (лыжные гонки) Евгений Дементьев Александр Логинов Лыжи

Олимпийский чемпион Евгений Дементьев назвал «жизненным багажом» ситуацию с допинг-баном.

В 2009-м Дементьев был дисквалифицирован на два года за эритропоэтин (ЭПО).

– В одном из интервью вы сказали, что не стали бы ничего менять в своей карьере.

– Абсолютная правда. Я всем доволен.

– А история с дисквалификацией за допинг?

– Это был жизненный багаж. Если бы этого ни случилось, то, наверное, по-другому смотрел бы сейчас на жизнь. Та ситуация на многое открыла глаза.

– Когда вернулись после дисквалификации, были косые взгляды со стороны иностранных спортсменов?

– Все было более чем адекватно. Знаю, что в биатлоне на того же Сашу Логинова регулярно набрасывались иностранцы, но лыжи и биатлон – разные виды спорта с разными федерациями. Отношение ко мне особо не поменялось, как со всеми общался раньше, так и продолжал.

При этом все равно было некоторое напряжение на этапах Кубка мира, но это независимо от моей дисквалификации. Он довольно сильно политизирован, – рассказал олимпийский чемпион Турина-2006 по лыжным гонкам.

6 комментариев

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Евгений Игнатович
Ответ Olga.t
Какое красивое оправдание допинга - жизненный багаж! Просто виртуоз, поэт...
Не оправдание, а определение. Разные вещи.
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encaro_one
Ответ Alexander2022
Неужели в Европе к вам относились так, как в России относятся к выходцам из Средней Азии?
Отлично в Европе относились к российским спортсменам.
Вплоть до допингового скандала имени Мутко, только тогда проблемы в понимании "чист ли каждый" появились. Ну и с экспансией последователя австрийского художника в 2022 году понятное неприятие установилось.
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encaro_one
Да, жрал, и совсем не парюсь.
Это позволило взять золото и монеты там, где не поймали.
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Alexander2022
Неужели в Европе к вам относились так, как в России относятся к выходцам из Средней Азии?
0
-1
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Olga.t
Какое красивое оправдание допинга - жизненный багаж! Просто виртуоз, поэт...
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expertmer2020
Жизненный багаж - интересный эвфемизм.
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