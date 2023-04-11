Дементьев о дисквалификации за допинг: «Это был жизненный багаж. Та ситуация на многое открыла глаза»

Олимпийский чемпион Евгений Дементьев назвал «жизненным багажом» ситуацию с допинг-баном.

В 2009-м Дементьев был дисквалифицирован на два года за эритропоэтин (ЭПО).

– В одном из интервью вы сказали, что не стали бы ничего менять в своей карьере.

– Абсолютная правда. Я всем доволен.

– А история с дисквалификацией за допинг?

– Это был жизненный багаж. Если бы этого ни случилось, то, наверное, по-другому смотрел бы сейчас на жизнь. Та ситуация на многое открыла глаза.

– Когда вернулись после дисквалификации, были косые взгляды со стороны иностранных спортсменов?

– Все было более чем адекватно. Знаю, что в биатлоне на того же Сашу Логинова регулярно набрасывались иностранцы, но лыжи и биатлон – разные виды спорта с разными федерациями. Отношение ко мне особо не поменялось, как со всеми общался раньше, так и продолжал.

При этом все равно было некоторое напряжение на этапах Кубка мира, но это независимо от моей дисквалификации. Он довольно сильно политизирован, – рассказал олимпийский чемпион Турина-2006 по лыжным гонкам.