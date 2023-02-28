Австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, отбывшие дисквалификацию за допинг, зарегистрировались для участия в «Васалоппете».

Они были в числе спортсменов, арестованных полицией во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде в феврале 2019 года. Оба признались в использовании кровяного допинга в клинике немецкого врача Марка Шмидта.

Четырехлетняя дисквалификация Хауке и Балдауфа истекла 28 февраля. Гонка Nattvasan 90, на которую они подали заявки, пройдет 3 марта.

Обновление: портал Expressen со ссылкой на Макса Хауке сообщил, что лыжник заболел и не сможет выступить в гонке. Так как Nattvasan 90 является командной гонкой, Балдауф тоже не выйдет на старт – заявку с Хауке они подавали вместе.