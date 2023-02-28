Макс Хауке и Доминик Балдауф, отбывшие дисквалификацию за допинг, зарегистрировались для участия в «Васалоппете»

Теги допинг лыжные гонки сборная Австрии Васалоппет Доминик Балдауф Макс Хауке Лыжи

Австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, отбывшие дисквалификацию за допинг, зарегистрировались для участия в «Васалоппете». 

Они были в числе спортсменов, арестованных полицией во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде в феврале 2019 года. Оба признались в использовании кровяного допинга в клинике немецкого врача Марка Шмидта.

Четырехлетняя дисквалификация Хауке и Балдауфа истекла 28 февраля. Гонка Nattvasan 90, на которую они подали заявки, пройдет 3 марта. 

Обновление: портал Expressen со ссылкой на Макса Хауке сообщил, что лыжник заболел и не сможет выступить в гонке. Так как Nattvasan 90 является командной гонкой, Балдауф тоже не выйдет на старт – заявку с Хауке они подавали вместе. 

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2 комментария

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Грюденфельдер
Ответ дааа
Полторанин: я возвращаюсь. Вся мировая лыжная, так называемая элита, да как он смеет, он обманщик. Австрийцы отбыли дискву и возвращаются: это другин. Полтаранин русский из Казахстана.
Они зарегистрировались на ночную гонку Васалоппет. Это любительская гонка. Любой человек может на неё зарегистрироваться.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
дааа
Полторанин: я возвращаюсь.
Вся мировая лыжная, так называемая элита, да как он смеет, он обманщик.
Австрийцы отбыли дискву и возвращаются: это другин.
Полтаранин русский из Казахстана.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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