Александр Легков: «Возможно, в будущем стану тренером, я знаю, что для этого нужно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о возможном начале тренерской карьеры.

«Карьеру нужно начинать, умея это делать. Планы есть, мысли есть, возможно, в будущем стану тренером, я знаю, что для этого нужно.

Нужно быть очень аккуратными с детьми, с моими мыслями и тренировками они могут устать за лето и бросить. Еще тренером нужно родиться, так что все возможно в этой жизни», – сказал Легков.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
Тренером не станет, люди идут и тренируют, а не балаболят, стараясь напомнить о своей увядшей персоне
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Верю-не верю
Похоже на предвыборную шелуху, засиделся ты, Александр, в Мособлдуме, пора наверх!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Ответ Oleg152762
Как раз Легков создаёт впечатление человека, который любит людей.
Да, я был неправ. Прочитал новость быстро и подумал, что речь о Логинове. Легков совсем другое дело.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg152762
Ответ NoWar
Тренером с таким угрюмым лицом? Все дети разбегутся после первой же тренировки.
Как раз Легков создаёт впечатление человека, который любит людей.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий К
С Вяльбе согласуй, не пустит. Или с 0 начинай в ДЮСШ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F242
Все бы ничего, но последние тенденции ведут к подготовкам скорострелов зачетников, а Саня то у нас специалист по более качественной проработке вопроса.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Ответ ASH11
Ну, Саня мог бы. Надо ли только это ему.
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ASH11
Ну, Саня мог бы. Надо ли только это ему.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий