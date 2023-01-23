Александр Легков: «Возможно, в будущем стану тренером, я знаю, что для этого нужно»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о возможном начале тренерской карьеры.

«Карьеру нужно начинать, умея это делать. Планы есть, мысли есть, возможно, в будущем стану тренером, я знаю, что для этого нужно.

Нужно быть очень аккуратными с детьми, с моими мыслями и тренировками они могут устать за лето и бросить. Еще тренером нужно родиться, так что все возможно в этой жизни», – сказал Легков.