Александр Легков: «Желаю, чтобы в 2023 году у российских лыжников была возможность выезжать за границу и соревноваться с сильнейшими спортсменами»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Лыжи

Олимпийский чемпион Александр Легков обратился к российским лыжникам с пожеланиями на 2023 год.

«Думаю, что с пожеланиями на 2023 год все понятно: как и все остальные люди, пожелаю российским лыжникам здоровья и спортивных успехов.

Самое главное, желаю, чтобы была возможность выезжать за границу и соревноваться с самыми сильнейшими спортсменами», – сказал Легков.

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